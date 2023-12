Heiligenhaus Stadt will Friedhofsgebühren erhöhen

Beispiele für Einzelgebühren im Vergleich: Ein Reihengrab kostet laut Vorschlag in Heiligenhaus von 2024 an 1100 Euro (bisher waren es 647 Euro), in Velbert 1291,95 Euro, in Wülfrath 1932,75 Euro. Bei einem Urnenreihengrab mit Steinplatte liegen die Gebühren zwischen 997 Euro in Heiligenhaus (bisher 906 Euro) und 1470 Euro in Wülfrath. Die Grabbereitung für ein Urnenwahlgrab steht in Heiligenhaus mit 389 Euro zu Buche, in Velbert kostet die gleiche Leistung 196 Euro. Wesentlich teurer wird auch die Grabbereitung für ein Erdgrab. Diese Gebühr steigt von 952 Euro auf 1428 Euro.