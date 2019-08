Ratingen : Polizei codiert Fahrräder am Markt

Die Beamten sind am 15. August in der Fußgängerzone anzutreffen.

Ratingen (RP) Rechtzeitig genug, damit diese Termine schon frühzeitig im Kalender vorgemerkt und in individuelle Planungen aufgenommen werden können, weist die Kreispolizeibehörde Mettmann darauf hin, dass in den kommenden Wochen wieder Mitarbeiter der Dienststelle Kriminalprävention die Fußgängerzone in Ratingen aufsuchen werden, um Fahrräder mit einem auffälligen Diebstahlschutz zu versehen. Die Räder werden dabei individuell codiert und bei der Polizei registriert.

Am Donnerstag, 15. August, sind die Beamten im Bereich Oberstraße in Höhe der St. Peter und Paul Kirche in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die polizeiliche Codierung erfolgt mittels qualitativ hochwertigen Aufklebern. Die Plaketten in der Form eines Kraftfahrzeugkennzeichens sehen nicht nur schick aus, sie sind auch besonders widerstandsfähig und lassen sich nur sehr schwer wieder entfernen. Der Aufkleber der Polizei soll jedem potentiellen Fahrraddieb auffällig signalisieren, dass ein Diebstahl zwecklos ist. Jedes codierte Fahrrad wird in einer Datenbank erfasst und kann so seinem Eigentümer wieder zugeordnet werden. Die Aktion ist Bestandteil des Sicherheitskonzeptes „BLOCK iT“, das im Kreisgebiet den Diebstahl von Fahrrädern verhindern soll.