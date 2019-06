Hilden : ADFC codiert am 3. Juni Fahrräder

Hilden Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Hilden codiert heute (3. Juni 2019) von 17 bis 19.15 Uhr Fahrräder in Hilden.

Die Codierung macht Dieben das Leben schwer. Denn mit ihrer Hilfe kann die Polizei gegebenenfalls feststellen, ob ein Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde und wer der Besitzer ist. Der ADFC Hilden codiert am 3. Juni 2019 von 17 bis 19:15 in der Tiefgarage der Stadtwerke hinter der Polizeiwache Fahrräder codieren. Adresse: Am Feuerwehrhaus 1. Dort erhalten Interessierte auf Wunsch auch Tourenprogramme und andere Informationen. Nachfolgende Termine werden bis zum 7. Oktober 2019 immer am ersten Montag im Monat zur gleichen Zeit liegen. Diese sind auch auf der Homepage des ADFC Hilden zu finden.