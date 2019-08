Kreis Mettmann : Professionell mit Kindern arbeiten

Erzieher Nico Günther mit Kindern in der Kita Stadtspatzen in Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kommunen im Kreis suchen Erzieher für ihre Kitas. Die noch neue praxisintegrierte Ausbildung (PiA) ist ein Chance.

Nicht überall in den Städten des Kreises scheinen pädagogische Fachkräfte Mangelware zu sein. So finden sich derzeit auf den Webseiten von Langenfeld und Haan keine Stellenausschreibungen für Erzieher. Haan sucht allerdings derzeit eine pädagogische Fachkraft in Teilzeit für den Aufbau eines Kinderparlaments. Mettmann suchte mit Start zum 1. August für eine Kita im Stadtgebiet. Dagegen werden in Erkrath, Heiligenhaus, Hilden, Monheim, Ratingen und Velbert gleich mehrere Erzieherinnen und Erzieher in Voll- oder Teilzeit für die Kindertagesstätten gesucht, teilweise sogar als Dauerausschreibung.

In Wülfrath sind der stellvertretende Jugend- und Sozialdezernent Mike Flohr und Personalleiter Marcus Benner noch recht entspannt, was die Fachkräftesituation in den Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen der Stadt angeht. „Bisher ist es uns noch immer gelungen, zeitnah die freien Stellen zu besetzen“, sagt Benner. „Wir haben vor Ort sehr gute und beliebte Leitungen, das ist neben dem guten Betriebsklima mit ein Faktor, warum Mitarbeiter gerne dorthin gehen und oft auch bleiben.“ Und doch ergeben sich immer wieder Situationen, die eine Nach- oder Neubesetzung notwendig machen. So werden für das Familienzentrum Ellenbeek und die „Stadtspatzen“ in der Wilhelmstraße jährlich rund zehn Stellen ausgeschrieben. Eine Besonderheit ergibt sich für Wülfrath voraussichtlich im kommenden Jahr. Im Sommer 2020 soll der Kita-Neubau an der Schulstraße fertig sein, in den dann die Kita Wilhelmstraße umziehen wird. „Die derzeit fünf Gruppen sind teilweise auf Außenstellen verteilt“, erklärt Mike Flohr. „Eine Aufstockung der Gruppenzahl ist derzeit nicht geplant, es geht hier um eine Zusammenführung in einen zusammenhängenden Gebäudekomplex.“ Dennoch gehen Flohr und Benner davon aus, dass zu gegebener Zeit zwischen zwei und fünf weitere Stellen zu besetzen sind und ausgeschrieben werden. Genauer wird man das erst sagen können, wenn im Frühjahr die neuen Anmeldezahlen für die Betreuungsangebote vorliegen.

INFO Stellenprofil für Erzieher Abschluss als staatlich anerkannte Erzieher. Erfahrung für die Betreuung von Kinder unter drei Jahren ist oftmals erwünscht. Skills Neben Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität und Einfühlungsvermögen sind auch ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und persönliches Engagement von Vorteil.