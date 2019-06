Tipp : ADFC codiert Fahrräder vorm Rathaus

Langenfeld/Monheim Die Aktion ist am Mittwoch, 5. Juni, 15.30 bis 17.30 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club codiert am Mittwoch vor dem Langenfelder Rathaus Fahrräder. Interessierte können so zwischen 15.30 und 17.30 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz den Diebstahlschutz für ihre Zweiräder verbessern. Die „Nummernschilder“ wirken abschreckend auf Diebe und helfen bei Diebstahl, das Fahrrad zu identifizieren. Wer im Internet das Codier-Formular herunterlädt und ausfüllt, verkürzt lauf ADFC die Zeit, die für die Codierung benötigt wird. Grund: Die Ortsgruppe Langenfeld/Monheim hat ein neues Codiergerät, das digital funktioniert. Dazu müssen mehrere Daten in ein Formular eingegeben werden. Hier die Vorgehensweise: Fahrradcodierung unter ADFC-im-Neanderland anklicken, Codierformular öffnet sich, persönliche Angaben ausfüllen, der Ausdruck erfolgt zweimal, Auftrag unterschreiben, Codier-Termin liegt bereits vor, Codier-Auftrag, Kaufbeleg, und Personalausweis zur Codierung mitbringen, Fahrrad codieren lassen.