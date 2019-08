Ratingen : SPD-Vorschläge zu sozialem Wohnungsbau

Ratingen Um bei diesem Thema voran zu kommen, soll ein „Arbeitskreis Wohnen“ eingerichtet werden.

„Bezahlbarer Wohnraum ist in Ratingen knapp. Dieses ist seit langem bekannt: Neubauten im sozialen Wohnungsbau gibt es de facto nicht mehr, immer mehr Sozialwohnungen fallen aus der Sozialbindung. Der Bestand an Sozialwohnungen hat sich vom Jahr 2002 bis April 2013 fast halbiert (-2.664) und nimmt weiter erheblich ab“, stellt Fraktionsvorsitzender Christian Wiglow dar. Die Schaffung von Wohnraum allgemein in Ratingen stagniert auf niedrigem Niveau trotz erheblicher Nachfrage.