Ratingen : Langer Weg zur E-Mobilität

Ratingen Wenn Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will, muss noch viel passieren. Lange Zeit hat man das Thema sehr zaghaft behandelt – zu zaghaft um tatsächlich Erfolge zu verbuchen. Zu Recht fordern Schülerinnen und Schüler von der Politik beherztere Maßnahmen – ob die Demonstrationen während der Schulzeit stattfinden müssen, ist eine andere Frage.

Ein Beispiel für zu zaghaftes Handeln sind die Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der E-Mobilität. Wenn E-Fahrzeuge so viel teurer sind als herkömmlich angetriebene Autos – warum sollte der Bürger oder ein Unternehmer diese Fahrzeuge kaufen? Also hat man schon vor Jahren eine steuerliche Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen eingeführt. Allerdings war die so gering, dass nur wenige Menschen die Fahrzeuge gekauft haben – vielleicht, weil sie von der Technik fasziniert sind.

Was auffällt: jetzt überschlagen sich Land und Bund mit neuen Förderungen für E-Fahrzeuge. Das Bundeskabinett will für rein elektrische Lieferfahrzeuge eine Sonderabschreibung von fünfzig Prozent im Jahr der Anschaffung ab 2020 einführen – zusätzlich zur regulären Abschreibung, ebenfalls befristet bis Ende 2030. Jobtickets sind bereits seit Jahresbeginn steuerfrei, ebenso wie die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads durch den Arbeitgeber. Und in NRW erhalten Unternehmer beim Kauf eines Elektro-PKW seit Februar auf Antrag einen Zuschuss von 4000 Euro, bei Elektro-Nutzfahrzeugen sogar 8000 Euro. Wer Elektromobilität einmal praktisch (er)fahren will, kann dies im Rahmen des UVR-SommerSpecial am 21. August tun. Die Ratinger Stadtwerke laden die Unternehmer für 16 Uhr auf den Betriebshof an der Sandstraße ein, zum Test von E-Fahrzeugen und E-Fahrrädern und für Tipps zur Ladeinfrastruktur. Anmeldungen unter office@unternehmensverband.com.