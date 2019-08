Langenfeld/Monheim : Polizei codiert Räder in beiden Städten

Monheim (og) Mitarbeiter der Dienststelle Kriminalprävention werden in Langenfeld und Monheim Räder codieren. Am Dienstag, 20. August, stehen die Beamten an der Solinger Straße in Höhe der St. Josef Kirche (Langenfeld) und am Donnerstag, 22. August, auf dem Vorplatz des Rathauses (Monheim) – jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.