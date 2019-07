Hilden : Der ADFC codiert am Montag wieder Fahrräder in Hilden

Fahrradkodierung (Archivbild). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden (ilpl) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Hilden wird am Montag, 1. Juli, von 17 bis 19.15 Uhr am altbekannten Ort in der Tiefgarage der Stadtwerke hinter der Polizeiwache (Am Feuerwehrhaus 1) Fahrräder codieren.

Weitere Codieraktionen werden bis zum 7. Oktober immer am ersten Montag im Monat zur gleichen Zeit stattfinden. Diese sind auch auf der Homepage des ADFC Hilden zu finden.

Interessierte müssen sich nicht anmelden, sondern einfach mit allen Rädern vorbei kommen, die codiert werden sollen. Die Besitzer der Fahrräder müssen ihren Personalausweis mitbringen und den Kaufbeleg oder alternativ eine Eigentumserklärung.

Wer Geld und erheblich Zeit sparen will, sollte schon zu Hause auf der Codier-Homepage www.codieren.adfc-im-neanderland.de/ den Codierauftrag ausfüllen, ihn auf dem eigenen Computer speichern, ihn ausdrucken und unterschrieben zur Codieraktion mitbringen.