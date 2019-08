Aktion feiert Premiere : Müll sammeln für mehr Nachhaltigkeit

Das lokale Nachhaltigkeitsnetzwerk organisierte den erste CleanUp Ratingen am Grünen See. Gesammelt wurde am Land und durch Unterstützung durch sechs Taucher im Wasser. Foto: RP/Ratingen.nachhaltig

Ratingen Rund um den Grünen See fand jetzt der erste CleanUp Day in Ratingen statt. Die Initiatorinnen hatten unter dem Dach von Ratingen.nachhaltig dazu aufgerufen, die Flächen um den Grünen See von Müll zu befreien und somit die Umgebung sauberer zu hinterlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unterstützung kam auch vom Klimabeirat der Stadt sowie von der Stadt Ratingen selbst, die Müllpicker, Handschuhe und Müllsäcke unbürokratisch zur Verfügung stellte.

Sogar ein Boot, von dem aus einige Taucher den Grünen See unter Wasser von Müll befreiten, wurde von der Stadt bereitgestellt. Die Taucher hatten sich nach dem Aufruf zum CleanUp Day spontan gemeldet, um die Aktion zu unterstützen.

Am Morgen des vergangenen Sonntags kamen durch den Aufruf von Ratingen.nachhaltig mehr als 45 Menschen zusammen, um motiviert und gut gelaunt gegen den Müll vorzugehen. Die Initiatorinnen waren überwältigt von so viel Unterstützung. Sogar während der Aktion schlossen sich spontan noch weitere Passanten an. Gefunden wurde Erwartetes, wie Plastikbecher, Scherben und Flaschen, aber auch Überraschendes wie Unterwäsche, Spritzen oder ein Schwangerschaftstest.

Sehr häufig wurden Kronkorken und andere Getränkedeckel aufgesammelt, die anscheinend von vielen Parkbesuchern einfach weg geschnippt werden – das alles wurde jedoch noch von den unzähligen Zigarettenkippen übertroffen, die sich überall in riesiger Zahl fanden. Am Ende kamen in den zwei Stunden Sammelzeit mehrere Kilogramm davon zusammen. Da sich Zigarettenstummel erst nach etwa 200 (!) Jahren abbauen und die darin enthaltenen Giftstoffe wie Nikotin so lange ungehindert in die Umwelt gelangen, haben wir es hier mit einem schwerwiegenden Problem zu tun. Vielen Menschen scheint bisher jedoch nicht bewusst zu sein, in welch hohem Maße weggeworfene Zigarettenkippen der Umwelt schaden. Neben dem Aspekt der Umweltverschmutzung senkt die starke Vermüllung mit diesem Kleinstmüll natürlich auch den Erholungseffekt der Ratinger am Grünen See. Gerade für Kinder stellt der Müll eine besondere Gefahr da. Das Netzwerk Ratingen.nachhaltig sieht an dieser Stelle dringenden Aufklärungsbedarf und möchte zudem gern mit der Stadt ins Gespräch kommen, um zu beraten, wie die Situation verbessert werden kann.

Das lokale Nachhaltigkeitsnetzwerk Ratingen.nachhaltig organisierte den erste CleanUp Ratingen am Grünen See (28.07.2019). Gesammelt wurde am Land und durch tatkräftgie Unterstützung durch sechs Taucher im Wasser. Foto: RP/Ratingen.nachhaltig