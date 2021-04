Ausbildung in Ratingen : Handelskammer lädt zum Azubi-Speed-Dating ein

Ausbildung in Ratingen

Kreis Mettmann Unter dem Motto „Ausbildungshelden gesucht!“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf vom 26. bis zum 30. April zur digitalen Azubi-Speed-Dating-Woche ein.

60 Unternehmen mit mehr als 200 freien Ausbildungsplätzen freuen sich hier auf möglichst viele Bewerber, um ihre künftigen Auszubildenden per Video-Call zu finden. Auch die Agentur für Arbeit, die Handwerkskammer und die IHK selbst werden beim digitalen Azubi-Speed-Dating mit ihrem Beratungs- und Ausbildungsangebot vertreten sein.

Wer für 2021 eine Ausbildungsstelle sucht und am digitalen Azubi-Speed-Dating teilnehmen will, kann sich ab sofort im Internet informieren. Beim digitalen Azubi-Speed-Dating haben Jugendliche die Möglichkeit, sich direkt zu empfehlen. Die Gespräche mit den Personalverantwortlichen finden per Video-Call statt. Der Ablauf der Gespräche ist wie bei jedem Face-to-Face Gespräch: Die Jugendlichen stellen sich kurz vor, tauschen sich mit den Unternehmen aus und können Fragen zum Unternehmen oder der Ausbildung stellen.