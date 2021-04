Ausbildung in Düsseldorf : So wirbt die Wirtschaft mit Plakaten für die Ausbildung

Plakatkampagne mit (v.l.) Andreas Schmitz (IHK-Präsident), Thomas Dopheide (Kreishandwerksmeister), Andreas Ehlert (HWK-Präsident). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf An vielen Hauptverkehrsstraßen und prominenten Plätzen in der Stadt sind nun Plakate zu sehen, die eine ganz besondere Botschaft in der Corona-Krise für junge Menschen haben.

Von Alexander Esch

Der Ausbildungsmarkt steht weiter unter dem Einfluss der Pandemie. Bemerkbar macht sich das weniger auf der Seite der angebotenen Stellen, sondern bei der Nachfrage nach ihnen. Denn laut Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HWK) sowie Kreishandwerkerschaft hat sich das Angebot erholt. „Es hat einen absolut vergleichbaren Umfang wie vor einem Jahr gegeben“, sagt HWK-Präsident Andreas Ehlert. Allerdings: Knapp 2000 Lehrstellen in mehr als 200 Ausbildungsberufen (einschließlich Kreis Mettmann) sind unbesetzt. Deshalb warnten am Montag HWK-Präsident Andreas Ehlert, IHK-Präsident Andreas Schmitz und Kreishandwerksmeister Thomas Dopheide in einer gemeinsamen Erklärung: „In den Düsseldorfer Unternehmen herrscht trotz Corona in allen Bereichen der Wirtschaft der Landeshauptstadt kein Manko an Ausbildungsplätzen, sondern ein Mangel an Auszubildenden und Bewerbern, der in diesem Jahr eklatant zu werden droht.“

Aus diesem Grund werben die Wirtschaftsorganisationen jetzt eine Woche lang gezielt für die sich bietenden Möglichkeiten. „Starten statt warten!“ heißt das Motto der Offensive, in deren Mittelpunkt eine Plakatkampagne steht. An 65 auffälligen Orten ist nun auf den Flächen ein Wasserspringer zu sehen. Er symbolisiert das Motto: „Raus ins Leben – Rein in die Ausbildung“. Über einen QR-Code gelangen Interessierte zudem zum Ausbildungsangebot sowie zu weiteren Informationen und Veranstaltungen wie digitalen Speedatings mit möglichen Arbeitgebern (www.startenstattwarten.info).