Polizei mit Lautsprecherdurchsagen in Erkrath : „Corona-Party vorm Impfzentrum“

Lange Schlangen und gruppenweise Wartende: So sieht es aktuell am Impfzentrum Erkrath aus. Foto: Gabriele Glücks

Erkrath Menschenmassen vor dem Impfzentrum in Erkrath sorgten in den letzten Tagen für erhitze Gemüter, nicht nur bei den RP-Lesern. Die Polizei zeigt nun vermehrt Präsenz - und erinnert per Lautsprecher-Durchsagen an den Mindestabstand.

Offensichtlich aus Furcht, sich zu verspäten, finden sich viele Impflinge verfrüht am Impfzentrum ein. Das Resultat waren an den vergangenen Tagen Menschenansammlungen und lange Schlangen. Das ist doch kein Familienausflug“, empört sich RP-Leser Oliver Müller. Selbst die Polizei war mit vor Ort und machte per Lautsprecher Durchsagen, die Impflinge mögen doch bitte auch beim Warten in der Schlange auf Mindestabstände achten. Als „Corona-Party vorm Impfzentrum“ beschreiben RP-Leser den Zustand.

Eine Terminvereinbarung von Anfang Februar in der Tasche machte sich beispielsweise Gabriele Glücks auf den Weg nach „Erkrath, landschaftlich schön gelegen, möglichst weit von der Autobahn weg“. Für 14 Uhr war ihre 87-jährige Mutter einbestellt, „wir waren 30 Minuten vorher dort und sahen schon die Warteschlange“. Auf Nachfrage bei drei verschiedenen Mitarbeitern des Ordnerpersonals sollten die beiden sich trotz Termins am Ende der Schlange anstellen, „geschätzte Wartezeit etwa zwei bis drei Stunden in der Sonne“, berichtet Gabriele Glücks. Aber nicht nur das Warten, sondern die Umstände drumherum regen momentan viele Impflinge plus Begleitpersonen auf. „Alles schön eng hier, wenn man vorher kein Corona hatte, dann jetzt als Beigabe zur Impfung“, lauten die Kommentare. Weil sie sich nicht bei „dieser Corona-Party anstecken“ wollten, sind Mutter und Tochter unverrichteter Dinge wieder gefahren. „Den Termin haben wir nicht absagen können, wie auch?“. Das Anschreiben in den Begleitpapieren mit Bitte um Pünktlichkeit empfinden viele als „merkwürdigen Humor“. „So eine schlechte Organisation, dachten wir, kann es nicht geben, aber es wurde getoppt.“

Auch Uta und Klaus Simon sind alles andere als positiv beeindruckt: „Bereits den zweiten Tag ist diese chaotische, den zumeist älteren Impfkandidaten unzumutbare Situation zu beobachten. Immense Wartezeiten, Autos parken wild am Straßenrand“, schildern die beiden Hochdahler. Offensichtlich kein Einzelfall. Denn auch RP-Leser Günter Lenk aus Erkrath beschreibt, was nicht sein sollte: „Meine Frau hatte heute für 15.20 Uhr einen Termin beim Impfzentrum. Zuerst mussten wir feststellen, dass dort ein Parkchaos herrschte, was nur noch von zwei Menschenschlangen von etwa 200 Personen vor dem Eingang übertroffen wurde. Eine Vorwärtsbewegung war nicht erkennbar, Einweisung war ebenfalls nicht wahrnehmbar. Wir sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Der dortige Zustand ist nicht nur für ältere Menschen unzumutbar“, lautet sein Fazit.

Vielleicht aus Furcht, nicht pünktlich zu sein, treffen viele zu Impfende überpünktlich am Impfzentrum ein. Foto: Gabriele Glücks

„Im Impfzentrum des Kreises Mettmann werden aktuell täglich bis zu 2000 Bürger geimpft. Damit dies vor Ort nicht zu einem erhöhten Personenaufkommen führt, sollten sich Impflinge an ihren vorgegebenen Termin halten und frühestens eine halbe Stunde vorher am Impfzentrum erscheinen“, bittet die stellvertretende Kreissprecherin Tanja Henkel. In den vergangenen Tagen kam es vermehrt dazu, dass Bürger mehrere Stunden vor ihrem eigentlichen Termin am Impfzentrum eintrafen. Dadurch kam es zu Warteschlangen. Die Bürger sollten nicht außer Acht lassen, dass sie auch entsprechend lange vor Ort warten müssten – im schlimmsten Fall stehend. „Das Impfzentrum ist so angelegt, dass die Bürger zu ihrem Termin erscheinen und dann mit dem Verfahren begonnen wird. Schon aufgrund der aktuellen Infektionslage gibt es keinen großen Wartebereich“, erläutert der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Mirko Braunheim.

(Von Valeska von Dolega)