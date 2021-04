Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei weitere Todesfälle

Kreis Mettmann 199 Neuinfektionen meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag; 110 mehr als für Mittwoch. Erneut sind zwei Todesfälle zu beklagen. Die Inzidenz steigt an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1732 Infizierte, 40 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 228 (+7; 19 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Haan 79 (-2; 9 neu, 11 genesen), in Heiligenhaus 87 (+1, 10 neu, 9 genesen), in Hilden 138 (-1; 11 neu, 11 genesen), in Langenfeld 196 (+20; 47 neu, 27 genesen), in Mettmann 160 (+2; 13 neu, 11 genesen), in Monheim 165 (+3; 20 neu, 17 genesen), in Ratingen 388 (+6; 43 neu, 36 genesen), in Velbert 246 (+2; 18 neu, 16 genesen) und in Wülfrath 45 (+2; 9 neu, 7 genesen).