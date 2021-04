Radler übersieht geparktes Fahrzeug : 79-jähriger rauscht in Gabelstapler und verletzt sich schwer

79-jähriger rauscht in Gabelstapler und verletzt sich schwer

Erkrath Offensichtlich irritiert und abgelenkt durch einen Polizeieinsatz, übersah ein Erkrather Radfahrer ein geparktes Fahrzeug. Schwer verletzt musste der 79-Jährige nach dem Unfall in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert werden.

Am späten Diensttagnachmittag kam es am 20. April gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heinrich-Hertz-Straße im Erkrather Stadtteil Unterfeldhaus. Dabei verletzte sich ein 79-jähriger Radfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.