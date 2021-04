Kriminalität : Mutmaßliche Bande aus Osteuropa festgenommen

Ratingen Ursprung der Ermittlungen waren zwei spektakuläre Einbrüche in Ratingen sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Aachen. Dort hatten Täter auf nahezu identische Begehungsweise zwei Geldautomaten aus den Vorräumen von Supermärkten entwendet.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen fünf Männer (im Alter von 33, 47, 48 und 54 Jahren) aus Osteuropa, die nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht nur im Verdacht stehen, in wechselnder Besetzung für die beiden Einbrüche und Geldautomatenentwendungen in Ratingen und Aachen verantwortlich zu sein, sondern denen inzwischen insgesamt 15 Einbrüche und Einbruchsversuche in Supermärkte, Baumärkte, Firmen und Tankstellen sowie sechs Diebstähle von Lkw zur Last gelegt werden.