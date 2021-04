Corona lässt Jugendliche zögern : 1500 Ausbildungsstellen sind frei – auch wegen der Pandemie

Düsseldorf Bei einem Chancengipfel appellierten Kammern, Kommunen und Verbände an Heranwachsende und Eltern, trotz Corona eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. Wer einfach nur zögere, gehe hohe Risiken ein.

Kammern, Hochschulen und Unternehmen wenden sich an junge Menschen und deren Eltern und rufen sie dazu auf, trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Spätsommer oder Herbst eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. „Wir stellen bei einer Reihe von Schulabsolventen eine eher abwartende Haltung fest. Manch einer igelt sich in den eigenen vier Wänden ein, statt sich aktiv um die Ausbildung zu kümmern“, sagte Andreas Schmitz, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK), am Dienstag bei einem virtuellen Chancengipfel, an dem neben den Kammern und Verbänden Vertreter staatlicher und privater Hochschulen, der Kommunen, der Gewerkschaften und der Arbeitsagenturen teilnahmen.