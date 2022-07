Die nächsten Ziele : Niederbergischer Fahrradclub geht auf Tour

Heiligenhaus Ob abends oder am Wochenende, die Radler treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Touren. Ausgangspunkt ist jeweils der Panoramaradweg in Heiligenhaus.

(RP) Der Niederbergische Fahrradclub Heiligenhaus (NFCH) startet am Dienstag, 19. Juli, um 18 Uhr vom Pausenplatz auf dem Panoramaradweg (PRN) am Alten Bahnhof in Heiligenhaus seine monatliche Abendradtour. Eine Anmeldung beim Tourenleiter Joachim Steffen unter 02056 69384 ist erforderlich. Die Tour misst rund 30 Kilometer und ist leicht hügelig.

Am Samstag, 23. Juli, geht es ins Muttental. Die 85 Kilometer lange und bergige Tour führt über Velbert und Nierenhof nach Hattingen und weiter über Blankenstein am Kemnader See entlang ins Muttental. Zurück geht es entlang der Ruhr über Nierenhof. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Alten Bahnhof Heiligenhaus am Panoramaradweg. Die Tourenleitung hat Andreas Piorek, Telefon 02056 6235.

Für Sonntag, 7. August, ist ein Ausflug ans Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt geplant. Auf überwiegend flachen Wegen geht es über Angermund und Kaiserswerth zur Düsseldorf Altstadt zurück durch den Nordpark und am Flughafen vorbei. Zu bewältigen sind rund 65 Kilometer. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Alten Bahnhof. Die Tourenleitung hat Dieter Statz Telefon 02056 24656.

Die Touren sind kostenlos, eine Spende für die Arbeit des NFCH wird aber gern gesehen. Pedelecfahrer sind willkommen. Weitere Informationen – auch über weitere Touren – gibt es unter nfc-heiligenhaus.de