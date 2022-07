Tellkompanie Lintorf : Tell-Kompanie Lintorf hat neuen König

Lintorf Beim Königsschießen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf im münsterländischen Ascheberg löste Dirk Steingen mit einem gezielten Schuss auf den Rumpf des Vogels den „Coronakönig“ Hannes Kannengießer ab.

Beim Schießen um die Königswürde der Tell-Kompanie gab es einen Wettbewerb zahlreicher Tellaner. Letztlich war der Tell-Vorsitzende Dirk Steingen der erfolgreiche Schütze, bei dem der Rumpf des Vogels fiel. Zuvor waren die Pfänder geschossen worden. Die Krone ging an Tell-Hauptmann Peter Böning. Die beiden Flügel holte Torsten Thomé. Reichsapfel, Zepter und Rumpf schoss Dirk Steingen. Der Seniorchef des Hotels, Clemens August, überreichte Dirk Steingen als Zeichen der Königswürde ein blaue Scherpe.

„Ein wirklich spannendes Schießen“, so Steingen. Denn in Ascheberg schießt jeder Schütze auf den Rumpf und dann auf das jeweilige Pfand. So hätte der Vogel jederzeit fallen und damit der Kompaniekönig feststehen können.