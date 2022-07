Kampagne für Herz-Gesundheit : Bewegung wirkt sich positiv auf Herzgesundheit aus

Ratingen Die DAK-Gesundheit bietet aktuell Online-Aufklärung zu herzgesunder Bewegung an. In kostenlosen Vorträgen werden die positiven Auswirkungen von körperlicher Aktivität erklärt.

In kostenlosen Vorträgen werden die positiven Auswirkungen von körperlicher Aktivität erklärt und die biologischen Wirkweisen im Körper beleuchtet. In einem interaktiven Online-Workshop gibt es zudem konkrete Bewegungsempfehlungen. „Die Gesundheit der Menschen in unserer Region liegt uns buchstäblich am Herzen“, sagt Christian Lipinski von der DAK-Gesundheit in Düsseldorf. „Ich kann den Workshop allen empfehlen, die wieder mit mehr Bewegung anfangen wollen. Er hilft bei der Planung und beim Start in ein regelmäßiges Training. Die Teilnahme funktioniert, wie bei den Vorträgen auch, ganz einfach über einen Computer oder ein Tablet mit stabiler Internetverbindung.“