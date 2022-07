Malen mit Licht : Kinder zaubern Kunstwerke mit iPad und Taschenlampe

Ratingen Nur mit iPad und Taschenlampen können wahre Kunstwerke entstehen. Wie das geht, verrät ein Workshop im Textilmuseum Cromford.

() Mit einem iPad und einer Taschenlampe lassen sich ganz besondere Kunstwerke kreieren. Wie da geht, verrät das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford am Donnerstag, 21. Juli. Dann steht für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren in der Zeit von 14 bis 17 Uhr der Workshop „Light Painting“ auf dem Programm.

Malen mit Licht – was wie Zauberei klingt, ist eine Fototechnik, die Kinder in den Sommerferien im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford ausprobieren können. Nach einer Einführung in die Technik des Light Painting mit iPad und Taschenlampe basteln die Kinder eigene Lichtpinsel aus Strohhalmen, Plexiglas, Transparentpapier oder glitzernden Schnüren. Und dann geht es richtig los: Im abgedunkelten Raum wird mit den Lichtpinseln in die Luft gemalt und auf den iPads entstehen außergewöhnliche, bunt leuchtende Lichtgemälde.