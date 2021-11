Advent in Ratingen : Landwirte sorgen für Lichterzauber

Info

Die weihnachtlich geschmückten Traktoren starten am Sonntag, 5. Dezember, in Tiefenbroich am Schimmershof. Gegen 16.45 Uhr werden sie im Seniorenzentrum 360° an der Rosenstraße erwartet. Der nächste Halt ist das Haus Salem Auf der Aue (17.15 Uhr).Von dort geht es zur Lebenshilfe an der Werdener Straße. Dort wird der Konvoi gegen 17.40 Uhr erwartet. Gegen 18 Uhr machen die Landwirte Station am Seniorenzentrum Marienhof an der Angerstraße. Die Tour der Landwirte endet gegen 18.30 Uhr am Haus Salem in Lintorf, Zum Helpenstein.