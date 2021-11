Friedrich-Ebert-Realschule : Schüler gestalten Kalender mit Fotos aus Ratingen

Max und Lehrerin Sonja Winzen zeigen die beiden Kalender mit unterschiedlichen Motiven. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Kalender werden beim Tag der offenen Tür am Samstag zum Preis von 5 Euro verkauft. Die Schüler waren in den vergangenen Wochen in ihrer Freizeit auf Motivsuche gegangen.

() Die Klasse 8 a der Friedrich-Ebert-Realschule kann den Tag der offenen Tür kaum abwarten. Denn dann wird sich zeigen, ob sich ihr wochenlanger Einsatz gelohnt hat. Die Schüler haben ein ganz besonderes Projekt umgesetzt.

Nach monatelangem Distanzunterricht und Corona-Abstand hatte der Klassenzusammenhalt ein wenig gelitten. „Deshalb kam der Wunsch auf, etwas gemeinsam zu machen, das die Schüler wieder zusammenbringt“, berichtet Lehrerin Sonja Winzen. So wurde die Idee geboren, einen Kalender zu erstellen, der am Tag der offenen Tür verkauft werden sollte. Die Schüler einigten sich darauf, Motive aus Ratingen abzulichten und schwärmten in ihrer Freizeit mit dem Fotoapparat aus, um besonders schöne Orte in ihrer Heimatstadt aufzustöbern. Das waren am Ende mehr als ursprünglich angenommen. So entstanden gleich zwei Kalender: einer mit dem Titel Ratingen erleben und ein weiterer mit Aufnahmen, die den Betrachter in die Stadtteile und die Natur entführen.

Nachdem die schönsten Motive ausgewählt waren, erstellten die Schüler in Eigenarbeit eine Kosten-Nutzen-Rechnung und ermittelten nach Druck einen Preis von fünf Euro, zu dem die Kalender jetzt verkauft werden sollen. „Schon jetzt haben viele Familien Interesse bekundet“, so Sonja Winzen. Wer also auf der Suche nach einem Weihnachtsmitbringsel ist, erhält den Kalender beim Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, von 10 bis 14 Uhr in der Friedrich-Ebert-Realschule, Philippstraße 30.