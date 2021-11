Fußball : Ratingen 04/19 II: Trainer Peter Köppen wirft das Handtuch

Ratingen Der Trainer der 04/19-Zweitvertretung verlässt den Fußball-Bezirksligisten nach einer Negativserie schweren Herzens und auf eigenen Wunsch.

Was zu befürchten war, ist nun eingetreten. Peter Köppen, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Ratingen 04/19 II, gibt sein Amt auf. Damit musste man rechnen. Denn die unheilvolle Negativ-Serie von sieben Niederlagen und einem Remis in Folge ließ keine andere Reaktion zu. Köppen hat selbst um die Auflösung des Vertrages gebeten: „Ich habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft nichts mehr geben kann. Es macht einfach keinen Sinn mehr.“

Der Vorsitzende Jens Stieghorst kam dem Wunsch Köppens nach. „Ich hätte nie gedacht, wie stark und mit wieviel Herzblut Peter Köppen mit dem Verein verbunden ist und war. Er hat seine Arbeit bestens gemacht. Es tut mir sehr leid, dass er nun geht“, so Stieghorst. Selbst den Zuschauern ist bei den Heimspielen der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19 nicht verborgen geblieben, wie sehr der 61-jährige Trainer gelitten hat. Manchmal ging er mit Tränen in den Augen vom Platz. Irgendwie passte nichts mehr zusammen.

In der Partie am 5. Dezember beim BV Wevelinghoven wird Peter Köppen noch an der Seitenlinie stehen. Eine Woche später bei der Weihnachtsfeier werden der Coach und seine Gattin würdevoll verabschiedet. Dem Teammanger André Schulz steht nun die schwierige Aufgabe bevor, einen Nachfolger zu finden. Er muss schon einige Voraussetzungen mitbringen. Wer Interesse hat, kann sich bei André Schulz melden (Telefon 0173 5658201).