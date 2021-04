Wegen Corona : Kursangebote gehen jetzt online

Ratingen VHS und Bildungswerke nutzen zunehmend das Internet, um ihre Kunden zu erreichen. Wer bucht, bekommt anschließend die entsprechenden Zugangsdaten.

(jün) Kursangebote gehen zunehmend online. Verschiedene Einrichtungen haben sich auf Distanzangebote eingerichtet. Hier ein kleiner Einblick, was in naher Zukunft stattfindet.

Evangelisches Familienbildungswerk Im April starteten online Kurse für Eltern mit Babys. Die Kurse bieten Anregungen und Austausch über Fragen und Herausforderungen innerhalb des ersten Lebensjahres wie zum Beispiel das Stillen, die Ernährung oder die allgemeine Entwicklung. Spielanregungen, Reime und Lieder sind Bestandteile der Kurse und werden auch nicht zu kurz kommen.

Am 19. April um 9.30Uhr startet „DELFI“. Dieser Kurs richtet sich an Eltern mit Babys im Alter von sechs bis 13 Wochen. Der Begriff DELFI (Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, Individuell) beschreibt ein Kursangebot für Eltern mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr. Ausgehend von der Einzigartigkeit jedes Menschen und einer wertschätzenden Haltung werden Eltern darin bestärkt, die Entwicklung ihrer Kinder unterstützend wahrzunehmen und eine gute Bindung mit ihnen zu entwickeln. Der Kurs ist kostenpflichtig. Die Teilnehmer bekommen ein kleines Material/Spiele Paket vor dem Kurs, welches im Bildungswerk abgeholt werden kann.

Einen Tag später am 20. April um 9 Uhr beginnt der Kurs „Ratinger Babytreff für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr“. Das Angebot ist kostenfrei im Rahmen von „Elternstart“ – das heißt, es ist finanziert durch das Familienministerium NRW. Hier sind die Eltern mit ihren Babys eingeladen, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Eine Kursleitung steht auch hier für Fragen, Ideen und Moderation zur Seite. Ein laufender Einstieg in diesen Kurs ist möglich.

Anmeldungen sind über die Homepage des Evangelischen Familienbildungswerks möglich: www.ev-familienbildung.de Suchbegriff: online

Volkshochschule Am Dienstag, 20. April, beginnt vormittags ein neuer Auffrischungskurs Spanisch (Stufe A2). Er richtet sich an Interessierte mit gesicherten Vorkenntnissen, die die Inhalte der Grundstufen wiederholen möchten. Der Kurs findet online in der vhs.cloud statt und bietet eine gute Gelegenheit, in lockerer Runde das Sprechen zu üben, frei nach dem Motto „¡Repasemos un poquito!“ Weitere Informationen unter www.vhs-ratingen.de (Kurs: O2330) oder per E-Mail bei der VHS unter: vhs@ratingen.de.

Katholisches Familienbildungswerk Das katholische Bildungsforum bietet zwei online gestützte PEKiP-Gruppen für Eltern mit ihren Babys an. Das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) stellt eine Entwicklungsbegleitung von Eltern während des ersten Lebensjahres ihres Babys dar. Die Eltern erfahren unter fachlicher Anleitung, wie sie ihre Kinder mit gezielten Sinnes-, Bewegungs- und Spielanregungen unterstützen können. Darüber hinaus bleibt Zeit, die zahlreichen Fragen junger Eltern aufzugreifen, Erfahrungen auszutauschen und das eigene Handeln zu reflektieren. Die Kurse finden online gestützt via Zoom ab Donnerstag, 15. April, in der Zeit von 9.15 bis 10.15 Uhr beziehungsweise von 10.45 bis 11.45 statt und kosten jeweils 29Euro.