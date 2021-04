Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Hildener stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt. Auch die Zahl der Erkrankten nimmt zu. Die Inzidenz geht dagegen zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1101 Infizierte, 14 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 78 (-3; 7 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Haan 52 (-5; 4 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Heiligenhaus 62 (+1; 6 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 116 (+1; 9 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Langenfeld 112 (+2; 9 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Mettmann 163 (+1; 8 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Monheim 96 (+7; 10 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 183 (+14; 25 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Velbert 184 (-9; 12 Neuerkrankungen, 21 genesen) und in Wülfrath 55 (+5; 5 Neuerkrankungen). Bei 49 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.