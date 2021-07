Moki-Zentrum : Beratungsstelle bietet drei neue Eltern-Kurse an

Das neue Mo-Ki-Zentrum an der Heinestraße in Monheim ist Anlaufstelle für Eltern. Foto: Stadt Monheim/Thomas Spekowius

Langenfeld/Monheim Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder & Jugendliche der Städte Langenfeld und Monheim bietet ab August drei neue Elternkurse an. Sie sollen helfen, Konflikte innerhalb der Familie besser zu bewältigen.

(og) Der erste „Navigieren in stürmischen Zeiten“, ab Montag, 2. August, wendet sich an Eltern, die scheinbar unlösbare Konflikte mit ihren Kindern/Jugendlichen haben. Der Kurs findet bis 16. August jeweils montags von 9 bis 12.30 Uhr sowie am Montag, 30. August, von 14.30 bis 18 Uhr per Zoom statt. Kostenfrei. Der zweite Elternkurs „Kinder im Blick“ richtet sich an getrennt lebende Eltern. Er findet siebenmal dienstags zwischen 7. September und 2. November von 17.30 bis 20.30 Uhr statt. Kostenanteil: 15 Euro. Der Elternkurs zur Pubertät „Wie umarme ich einen Kaktus“, findet mittwochs – vom 27.Oktober bis zum 24. November – zwischen 17 und 18.30 Uhr statt. Kostenfrei.