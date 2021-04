Zugang für Ratingen 04/19 : Ein neuer Stürmer aus Meerbusch

Ratingen Neue Station für Zissis Alexandris: Der Stürmer, der auch schon für den VfB 03 Hilden spielte, wechselt nun innerhalb der Fußball-Oberliga vom TSV Meerbusch zu Ratingen 04/19. Beide Parteien freuen sich über den Transfer.

Zissis Alexandris wechselt innerhalb der Fußball-Oberilga vom TSV Meerbusch zu Ratingen 04/19. Der 25-Jährige war 2019 nach Meerbusch gekommen und erzielte in den beiden Corona-Spieljahren in 26 Spielen neun Tore. Zuvor lief er bereits für den VfB 03 Hilden und TuRU Düsseldorf in der Oberliga auf und traf in dieser Spielklasse in 70 Partien insgesamt 24 Mal. Außerdem spielte Alexandris schon für den Rather SV, die SG Unterrath, Fortuna Düsseldorf und den Wuppertaler SV.