Ratingen: Junge Union plant besondere Aktionen im Mai

Ratingen Die Junge Union Ratingen (JU) hat in der nächsten Zeit einiges vor. Im "Aktionsmonat Mai" sind an den meisten Wochenenden diverse Aktionen geplant.

Los geht es an diesem Wochenende mit einer Muttertagsverlosung, die von den engagierten Jugendlichen veranstaltet wird. Alle Mütter haben die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen und ein Familienfrühstück für vier Personen im Cafè Droste zu gewinnen.

Eine Teilnahme ist an den Informationsständen der CDU am heutigen Samstag, 12. Mai, zu folgenden Uhrzeiten und Orten möglich: 9.30 bis 10.30 Uhr Marktplatz, Ratingen-Lintorf, 10.45 bis 12 Uhr Hösel-Center, Ratingen-Hösel, 11 bis 12 Uhr, Einkaufszentrum, Homberg-Süd, 11 bis 12 Uhr Ratingen West, 12 bis 13 Uhr Marktplatz, Ratingen-Mitte.

Darüber hinaus werden die darauffolgenden Wochenenden für Haustürgespräche genutzt. "Wir möchten mit den Bürgern auch außerhalb von Wahlen ins Gespräch kommen. Uns ist es wichtig herauszufinden, was die Menschen in Ratingen bewegt," so die jungen Christdemokraten. Alle weiteren Informationen zu Aktionen werden auf der Facebook Seite "JU Ratingen" und auf der Homepage "http://ju-ratingen.de" bekanntgegeben.