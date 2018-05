Lokalsport: Lintorfer Handballer müssen absteigen

Lintorf/Angermund Im Abstiegskampf der Handball-Oberligist ist der TuS 08 Lintorf erst einmal restlos sauer auf den TSV Aufderhöhe. Vor dem Lintorfer Gastspiel beim ebenfalls gefährdeten SV Neukirchen (24:22) hatte der Verband den Lintorfern mitgeteilt, dass Aufderhöhe Protest gegen das vom TuS am 26. April gewonnene Wiederholungsspiel (29:28). Dieses Resultat reichte den Solingern grundsätzlich zwar, um über den direkten Vergleich vor Lintorf zu bleiben, sie doch die Solinger wollten lieber zwei Punkte. Diese Wiederholung des Wiederholungsspiel war für den vergangenen Mittwoch angesetzt. Da gab Lintorfs Trainer Karl-Heinz Töpfer vor dem Auftritt in Neukirchen die Devise aus, nur auf Sieg zu spielen. Die Höhe sei Nebensache.

Der Fokus lag auf Aufderhöhe, denn die Solinger wollte der TuS liebend gerne auf den vorletzten Platz verdrängen - auf den zweiten Abstiegsrang. "Hätten wir gewusst, dass Aufderhöhe später den Protest zurückzieht, dann wären wir in Neukirchen ganz anders aufgetreten", betont Töpfer, "dann hätten wir dort Harakiri-Handball gespielt - in der Hoffnung, so höher als mit fünf Toren Unterschied zu gewinnen." Das hätte Lintorf nach dem 23:28 aus der Hinrunde über den direkten Vergleich gegenüber Neukirchen nach vorne gebracht.