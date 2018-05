Motorsport: Rennfahrer Christopher Mies feiert Podestplätze

Heiligenhaus Der Heiligenhauser wurd in England zweimal Zweiter. Nun freut er sich auf die 24 Stunden auf dem Nürburgring.

Bereits im Qualifying konnte das Duo im Audi R8 LMS mit der Nummer 1 zwei Plätze in der zweiten Startreihe erobern. "Vielen Dank an meine Mannschaft, die unser Auto vor dem Qualifying noch einmal umgebaut und so den Grundstein zu diesem Erfolg gelegt hat", fand der 28-Jährige. Im ersten Rennen behauptete sich Startfahrer Alex Riberas zunächst in der Spitzengruppe, ehe Mies das Auto beim Boxenstopp auf Position drei übernahm. Später ging er am Südafrikaner Kelvin van der Linde vorbei, eroberte den zweiten Platz und behauptete diese Position mit viel Übersicht bis ins Ziel.