Lintorf: Heimatfreunde besuchen Schloss Benrath

Lintorf Am Freitag, 25. Mai, 11 Uhr, besuchen die Lintorfer Heimatfreunde Schloss Benrath. Beginn der Führung ist um 11 Uhr. Die Teilnahme an der Führung kostet, je nach Teilnehmerzahl, etwa 15 Euro. Nach der Führung besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Spaziergang durch den Schlosspark oder zu einem gemütlichen Mittagessen. Weitere Information und Anmeldung bei Sylvia Kleimann, Telefon 02102/37922 oder "mailto: $(LEmailto:sylviakleimann@gmail.

com:sylviakleimann@gmail.com|_blank)$". Bereits am Sonntag, 13. Mai, wandern die Lintorfer Heimatfreunde von Eggerscheidt zum Peddenkamp in Hösel. Treffpunkt und Abmarsch für die etwa fünf Kilometer lange Wanderung ist um 14.10 Uhr an der Haltestelle Allscheid. Aus Lintorf fahren die Heimatfreunde bereits um 13.24 Uhr ab Haltestelle Rathaus mit dem Linienbus 751 nach Hösel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.