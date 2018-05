Reitsport: Lintorfer Turnier geht über vier Tage

Lintorf Groß-Veranstaltung des Reitercorps bietet Sport und Nachwuchsförderung.

Das Reit- und Springturnier des Reitercorps Lintorf ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt. In diesem Jahr steigt die 54. Auflage - der Start der viertägigen Veranstaltung ist traditionell am heutigen Vatertag. Sportler und Zuschauer können sich auf interessante Reitvorstellungen freuen. Mit rund 2400 Nennungen, die sich auf 35 Prüfungen verteilen, verzeichnen der Veranstalter in diesem Jahr ein Rekordergebnis.