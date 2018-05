Lokalsport : Ratingen 04/19 setzt gegen Essen auf Sieg

Trainer Alfonso del Cueto will mit 04/19 noch drei Siege in den letzten drei Begegnungen holen. Foto: Archiv/Blazy

Ratingen Nach der Niederlage beim TSV Jahn Hiesfeld empfängt die Mannschaft von Alfonso del Cueto am Sonntag mit Schwarz-Weiß Essen ihren Lieblingsgegner. Der Trainer Alfonso del Cueto fordert diesmal eine andere Leistung.

Drei Spieltage stehen in der laufenden Saison der Oberliga Niederrhein noch an. Während sich mit Spitzenreiter Schonnebeck, dem Zweiten Straelen, den Sportfreunden Baumberg und dem VfB Homberg noch vier Mannschaften um den Aufstieg streiten, geht es für die Ratinger um die bestmögliche Platzierung in der Tabelle. Obwohl 04/19 in dieser Saison nicht mehr um den Aufstieg spielt, macht Alfonso del Cueto weiterhin ambitionierte Vorgaben für die letzten drei Partien. "Unser Ziel ist es, neun Punkte zu holen und unter den ersten fünf Plätzen zu landen", erklärt der Ratinger Coach. Derzeit liegen die Blau-Gelben nach der Niederlage in Hiesfeld auf Platz Sieben.

Angesprochen auf das 1:2 in Dinslaken vom vergangenen Sonntag reagierte del Cueto mit reichlich Unverständnis ob der Darbietung seiner Mannschaft. "Ich bin immer noch angefressen", erklärt der Trainer. Bei "spanischen Verhältnissen", wie del Cueto das warme Wetter in Dinslaken im Vorfeld der Partie augenzwinkernd beschrieb, verlor 04/19 nach mittelmäßiger Leistung verdient. Eine wirkliche Erklärung für die Niederlage hat del Cueto nicht: "Nach zehn Minuten führen wir 1:0. Wir haben gut angefangen. Dann haben wir Fehler gemacht, die ich nicht kannte. Gerade bei und nach den Gegentoren hatten wir keine Ordnung."

Jetzt nimmt Ratingens Cheftrainer seine Mannschaft in die Pflicht. "Sonntag müssen wir es besser machen als in Dinslaken", fordert del Cueto und erwartet erneut "ein ganz schweres Spiel". Die Essener liegen derzeit mit einem Punkt mehr als 04/19 auf Rang fünf. Im Hinspiel siegte Ratingen mit 3:0 - Cakici (2) und Özbayrak trafen. "Da hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Aber Sonntag wird es ein anderes Spiel. Ellmann ist mit 29 Toren ihr gefährlichster Spieler und einer der Besten der Liga", warnt del Cueto. Dabei ist Schwarz-Weiß Essen für 04/19 der aktuelle Lieblingsgegner. Seit der Saison 2012/2013 ist Ratingen gegen Essen in der Oberliga unbesiegt. Lediglich im Niederrheinpokal fügten die Schwarz-Weißen 04/19 in der vergangenen Saison eine schmerzhafte Niederlage hinzu.



Sonntag geht es aber nicht nur darum, die Serie auszubauen, sondern den Tabellenplatz mit den Gästen zu tauschen. "Es ist schon ein Unterschied, ob du Platz fünf erreichst oder Platz zehn. Der gute Tabellenplatz ist nicht nur wichtig für die Mannschaft. Es ist auch Ziel des Vereins, immer unter die ersten Fünf oder Sechs zu kommen - auch für die Sponsoren", erklärt del Cueto. Nach Ansicht des Trainers "sollte Tabellenplatz fünf möglich sein, wenn die Jungs sich anstrengen". Am Sonntag könnte dann auch wieder Tobias Peitz in die Anfangself rutschen. Angeschlagen wurde er in Hiesfeld eingewechselt, war aber "diese Woche wieder im Training und voll belastbar", wie Alfonso del Cueto berichtet.

In die Karten lassen wollte sich der Trainer für seine Startelf am Sonntag nicht. Wobei er nicht ausschließt, dass es "Veränderungen geben könnte".

(cda)