Ratingen: Alles nur Fassade - von wegen

Ratingen Es gibt viele optische Schätzchen in der Stadt. Mit Hilfe eines Förderprogramms kann man Häuser sogar verschönern.

Die Fassade ist neu an den Gebäuden. Loy hat 18.000 Euro ausgegeben, die Hälfte steuerte die Stadt bei. Hoeing erklärte: "Nach Beratung durch unser Innenstadtbüro können interessierte Eigentümer aus dem Stadtumbaugebiet Zuschüsse für die Neugestaltung und Wiederherrichtung von Fassaden beantragen." Das hat Loy getan. Die Zuwendung beträgt 50 Prozent der Kosten bis zu einer Höhe von 60 Euro pro Quadratmeter, also maximal 30 Euro pro Quadratmeter. Neben der finanziellen Unterstützung gibt es eine kostenfreie Fachberatung, die Quartiersarchitektin Kathrin Beckmann angeboten hat. Sie betonte, dass man bei der Farbauswahl für die Fassade Rücksicht auf das denkmalgeschützte Haus mit der Nummer 62 nehmen musste. Knallige Töne hätte man nicht wählen dürfen. Und so passt sich die neue Fassade sehr gut, aber eher unauffällig in die Häuserreihe ein. Loy ließ das Dach auf den Gebäuden 56 und 58 gleich mitmachen, musste für die Reparatur aber komplett selbst aufkommen. Der Vorteil: Das Gerüst konnte für beide Maßnahmen (Dach und Fassade) genutzt werden.