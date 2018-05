Postskriptum Die Woche In Unserer Stadt : Ratinger genießen die bunte Vielfalt in West

Ratingen Pfingsten steht vor der Tür - und dies bedeutet, dass die Zelt Zeit mit buntem Programm an den Grünen See lockt. Es werden tolle Tage - bei hoffentlich bestem Wetter.

Das Wort Vielfalt muss man in Ratingen West erst gar nicht groß erklären oder abwertend ins Reich der Theorie verbannen. Vielfalt wird dort intensiv gelebt, kulturelle und gesellschaftliche. Immer zu Pfingsten gibt es im Stadtteil ein großes Hallo, konkret am Grünen See: In diesem Jahr findet die Zelt Zeit zum 20. Mal statt - ein wichtiges Jubiläum, auf das die Organisatoren sehr stolz sein können.

Bruno Schmitz und Heiner van Schwamen präsentieren auf der Bühne im gemütlichen Zelt echte Kracher und werden verlässlich von der LEG unterstützt. Der Ratinger Abend hat sich zu einer tollen Veranstaltung entwickelt und zeigt, dass die Bürger zu ihren lokalen Wurzeln stehen und diese hegen und pflegen. Die Zelt Zeit ist eine Ratinger Veranstaltung mit überregionalem Anspruch, viele Gäste kommen auch aus Düsseldorf und dem benachbarten Ruhrgebiet.

Die Zelt Zeit wirkt aber auch als gesellschaftliche Klammer, wie der Familien-Sonntag beweist, an dem sich die Kirchen stark einbringen und der Sport. Jeder kann mitmachen, jeder kann Spaß haben - dies an einem Platz, der in der Region seinesgleichen sucht.



Und so ist die Zelt Zeit für viele Ratinger ein Pflichttermin. Bereits am kommenden Donnerstag ist der Start, und dann geht es Schlag auf Schlag. Man sieht sich am Grünen See!

(RP)