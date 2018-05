Heiligenhaus: Die Freibad-Saison startet heute

Heiligenhaus Ab 9 Uhr öffnen sich die Türen zur Außenanlage. Am Sonntag gehört das Heljensbad dann den Modellbauern.

Rein oder raus? Das ist zumindest noch bis Ende Mai die tägliche Frage. Offiziell jedenfalls startet das Heljensbad an der Selbecker Straße am heutigen Samstag in die Freibadsaison - entsprechendes sommerliches Wetter ist angekündigt. Bis Ende Mai bieten Badleiter Holger Brembeck und seine Kollegen aber das Frei- oder Hallenbad je nach Witterung an. Die Schnellinfo dazu ist unter Telefon 02056 922171/-176 zu erreichen. Ab dem 1. Juni bis zum 31. August wird dann nur noch der Freibadbetrieb angeboten.

Heute können nun die Schwimmer erstmals wieder von 9 bis 20 Uhr draußen ihre Bahnen ziehen. Am Sonntag gehört dann das Freibad der Modellbaugemeinschaft, die dort beim Anschwimmen ihre Modelle der Öffentlichkeit präsentiert. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. In der Halle ist an diesem Tag das DLRG Event Team zu Gast mit Spielaktionen für die Kinder. Ein Schwimmbetrieb ist an diesem Tag deshalb nicht möglich.