Lintorf: Lintorfer freuen sich aufs Weinfest

Lintorf Die Stadt hofft, dass in diesem Jahr die Geschäfte am Sonntag wieder öffnen dürfen. Entscheidung steht noch aus.

Wann Der Weinmarkt findet von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, auf dem Schützenplatz am Thunesweg statt. Er beginnt jeden Tag um 12 Uhr, lediglich am Freitag öffnen die Winzer um 15 Uhr ihre Stände.

Zum Erfolg der Veranstaltung hat mit Ausnahme im vergangenen Jahr, der verkaufsoffene Sonntag beigetragen, an dem der Lintorfer Einzelhandel sich vorstellen und zeigen konnte, was er zu bieten hat. "Nachdem wir letztes Jahr nicht öffnen durften, hoffen wir, dass es dieses Mal wieder klappt. Wir sind hoch motiviert und versuchen alles, mit tatkräftiger Unterstützung durch die Stadt", so Sabrina Butenberg-Melchert. Gerade in Zeiten des zunehmenden Internethandels sei es umso wichtiger, sich im direkten Kundenkontakt präsentieren zu können.