Ratingen: Sehenswerte Fassaden bereichern Ratingen

Die Interboden-Zentrale an der Düsseldorfer Straße gehört zu den markanten Bauwerken der Stadt. Foto: Achim Blazy

Ratingen Da geht man tagtäglich an zahlreichen Gebäuden vorbei, und doch nimmt man die sehenswerten Fassaden mitunter nur unterbewusst wahr. Deshalb haben wir uns einmal Zeit genommen und näher hingeschaut.

Fassaden und Bauwerke bereichern Ratingen: Man nehme nur die Interboden-Zentrale auf der Düsseldorfer Straße oder die Suitbertus-Stuben in der Altstadt. Damit nicht genug: Die Stadt hat ein Programm aufgelegt, das Fassaden an Häusern verschönern soll. Mit großem Erfolg ist diese Maßnahme angelaufen, auf der Bechemer Straße wurden Wände neu gestaltet. Jochen Kral, der Technische Beigeordnete, betont, dass man die Innenstadt so noch schöner machen kann.