Hilfestellung : Jugendliche erklären Senioren das Smartphone

Im Smartcafé geben Jugendliche Senioren Tipps für den Umgang mit dem Smartphone. Foto: Achim Blazy

(RP) Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Rundum Vorsorge für Alleinstehende und Kinderlose“ findet am heutigen Donnerstag, 30. Januar, um 10.45 Uhr in der Begegnungsstätte der Stiftung Geschwister Gerhard an der Bahnhofstraße 90 im Stadtteil Hösel statt.

Jeder kann, unabhängig vom Alter, durch Krankheit oder Unfall in die Lage kommen, selbst keine Entscheidungen mehr treffen zu können. Um auch dann eine selbstbestimmte Lebensführung zu gewährleisten, sollte rechtzeitig Vorsorge getroffen werden. Der Fachanwalt für Erbrecht, Björn Jennert, wird Vorsorgeregelungen für Alleinstehende und Kinderlose vorstellen und anschließend die Fragen der Teilnehmer beantworten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Freitag, 31. Januar, erklären dann um 18 Uhr im Smartcafé Jugendliche vom Ratinger Jugendrat und dem Jugendzentrum Hösel Senioren die Funktionen des Smartphones. Die Jugendlichen leisten Hilfestellung bei der Anwendung. Die Veranstaltung, die regelmäßig in der Begegnungsstätte angeboten wird, ist ebenfalls kostenfrei – eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich.