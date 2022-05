Golf-Bundesliga : GC Hösel hat ein Heimspiel-Wochenende

Hösel Erneut müssen die Bundesligs-Golfer auf wichtige Akteure verzichten. Zumindest das Grün auf der Höser Anlage ist optimal für den Wettkampf vorbereitet.

Nach dem enttäuschenden Start beim ersten Spieltag in Hamburg hat das Höseler Team auch am 2. Spieltag mit einigen Ausfällen zu kämpfen: So sind die Collegespieler Jonas Baumgartner und Tim Bertenbreiter noch in Amerika und können die Höseler Fahnen beim Heimspieltag nicht vertreten. Phillip Pakosch startet für die polnische Nationalmannschaft und Jannik de Bruyn ist auf der Challenge Tour in Schottland unterwegs und steht evntuell nur am Sonntag zur Verfügung.