Dorfkirche : Wochenende im Zeichen des Klarinettenspiels

Heiligenhaus (RP) Am zweiten Februar-Wochenende trifft sich zum fünften Mal in der Dorfkirche Isenbügel ein Meisterkurs für Klarinette. Der Förderkreis Dorfkirche Isenbügel, dessen Konzertreihe sich der Förderung junger Talente widmet, veranstaltet diesen Kurs seit fünf Jahren.

Die Idee entstand dadurch, dass drei junge Klarinettisten in Isenbügel wohnen. Wie bei den bisherigen Kursen üblich, beginnt der Samstag Abend mit einem Dozentenkonzert. Es spielen Prof. Manfred Lindner, begleitet von Barbara Anton-Kügler am Klavier. Sie ist Lehrbeauftragte an der Musikhochschule Würzburg und Korrepetitorin der Klarinettenklasse von Prof. Lindner. Das Konzert beginnt am 8. Februar, 19 Uhr. auf dem Programm stehen Werke von Claude Debussy, Carl Reinecke, Witolf Lutoslawski und Felix Mendelssohn Bartholdy. Tags darauf, 17 Uhr, sind die Nachwuchs-Instrumentalisten zu hören.