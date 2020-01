Kommentar : Nur der lange Atem zählt

Heiligenhaus Nichts leichter, als eine Idee nur an den Start zu bringen. Aber kaum etwas schwerer, als eine Idee dauerhaft mit Leben zu erfüllen, für ständigen Input zu sorgen. Und sogar dafür, dass ein Modell über ein Vierteljahrhundert wächst und gedeiht.

Das ist den Ehrenamtlern in den jetzt fünf Arbeitskreisen des Stadtmarketings gelungen. Ihr Veranstaltungskalender prägt in weiten Teilen gesellschaftliches Leben und Engagement in der Stadt im Jahreslauf. Das Erfolgsmodell? Ganz einfach: Die Macher lassen Taten sprechen. Großveranstaltungen wie Freiluftkino, Mitsingkonzerte sind da nur zwei Beispiele. Umgekehrt verzichtet man auf alle Formen von Theaterdonner und oberflächlicher Eigenwerbung. Auch das setzt Kräfte frei, die fürs erfolgreiche Anpacken dringend nötig sind.