Start ist am 2. Juni, eine Anmeldung erforderlich : Neuer Digitalkursus für Senioren in Kevelaer

Wie Smartphone und Tablet optimal genutzt werden können, erfahren Senioren in einem Kursus der Caritas in Kevelaer. Foto: dpa/Uli Deck

Kevelaer Die Teilnehmer werden alles Erforderliche rund um die Handhabung und Nutzung von Mobilgeräten lernen. Auch das Thema Sicherheit spielt eine wichtige Rolle.

Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt: Smartphone und Internet mit all ihren Möglichkeiten werden immer wichtiger in der Gesellschaft. Nicht nur als Informationsmedium, sondern auch Kommunikationsinstrument nimmt es generationenübergreifend eine herausragende Rolle ein. Besonders in der „kontaktlosen“ Zeit half das Smartphone, Kontakt zu halten zu Familie und Freunden.„Doch diejenigen, die noch nicht mit digitalen Medien vertraut sind, hatten es schwer. Irgendwann reichte das Telefonieren nicht mehr aus“, führt Jessica Sieben vom Caritasverband Geldern Kevelaer aus. „Wenigstens mal ein Blick auf die Enkel wäre schön gewesen“, war die Aussage von vielen in der Nachbarschaft des Klostergartens in Kevelaer, so die Quartiersmanagerin.