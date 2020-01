Programm geht weiter : Jugendkulturjahr startet auf dem Eis

Mit einer Eislaufdisco in der Eissporthalle Am Sandbach startete das Jugendkulturjahr. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nach der Eröffnung gibt es am Wochenende eine Filmnacht im Ratinger Kino.

(RP) Das Jugendkulturjahr ist eröffnet. Nach dem Start in der Eissporthalle stehen am Wochenende schon die nächsten beiden Höhepunkte bevor.

Am Freitag, 31. Januar, startet um 17 Uhr im Ratinger Kino, Lintorfer Straße 1, eine Filmnacht. Es werden die Komödie „Booksmart“ sowie der Kultfilm „Victoria“ gezeigt. In „Booksmart“ kommen die beiden Freundinnen Molly und Amy am Tag vor der Highschool-Abschlussfeier zu der Erkenntnis, dass sie ihre Teenager-Zeit nur damit beschäftigt waren, ihre Zukunft zu planen. Nun versuchen sie, das bisher Versäumte in einer einzigen Nacht zu erleben.