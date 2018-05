Ratingen : Immobilien: Ratingen hat noch viel Potenzial

Ratingen Das Interesse der Kaufwilligen an Wohnimmobilien ist unverändert positiv. "Eine Entwicklung der Immobilienpreise für die kommenden Jahre ist nicht leicht vorherzusagen. Ein Aspekt hierbei wird die Zinsentwicklung der Europäischen Zentralbank sein", betont Peter Schenk, Head of Sales von Engel & Völkers Ratingen. Dank ihrer Vielseitigkeit und einer guten Verkehrsanbindung an die Landeshauptstadt Düsseldorf sowie an die Städte Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen zähle die Stadt Ratingen zu den beliebtesten Wohnlagen im gesamten Kreis Mettmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Interesse der Kaufwilligen an Wohnimmobilien ist unverändert positiv. "Eine Entwicklung der Immobilienpreise für die kommenden Jahre ist nicht leicht vorherzusagen. Ein Aspekt hierbei wird die Zinsentwicklung der Europäischen Zentralbank sein", betont Peter Schenk, Head of Sales von Engel & Völkers Ratingen. Dank ihrer Vielseitigkeit und einer guten Verkehrsanbindung an die Landeshauptstadt Düsseldorf sowie an die Städte Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen zähle die Stadt Ratingen zu den beliebtesten Wohnlagen im gesamten Kreis Mettmann.

Die Kaufkraft sei auf mittlerweile 28.395 Euro pro Kopf gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Angebotsmiete um 4,8% auf 8,60 Euro pro Quadratmeter geklettert. Während die Preise für Wohnungen gegenüber 2017 um 11,09% auf im Schnitt 2.432 Euro pro Quadratmeter zugelegt haben, sinken die Eigenheimpreise gegenüber dem Vorjahr um 1,16%. In Toplagen werden Spitzenpreise im Millionenbereich erzielt. Ratingen sei es gelungen, den Schwund einiger traditioneller Industriezweige durch die Ansiedlung moderner Dienstleistungs- und Computerbetriebe zu kompensieren und eine hohe Arbeitsplatzdichte zu erreichen.



zurück

weiter

Besonders zu erwähnen ist die Anbindung an Düsseldorf, den Flughafen und die weiteren Zentren an Rhein und Ruhr, die in nur wenigen Autominuten oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. Diese Faktoren beleben unter anderem den Wohnimmobilienmarkt. Hier sieht Engel & Völkers noch ein deutliches Potenzial.

(RP/kle)