Niederberg: Golfer spielen Turnier nach der Arbeit

Niederberg Wer mitmachen möchte, kann sich noch im Club Gut Kuhlendahl anmelden.

Für Freitag, 18. Mai, lädt der Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl alle interessierten Golfer zum Turnier "9-Loch After Work" ein. Ab 15 Uhr können sich auf der Anlage an der Kuhlendahler Straße 283 alle Spieler messen, die Platzreife haben und Mitglied in einem Golfclub sind. Spieler der GolfHochzehn-Partnerclubs zahlen kein zusätzliches Greenfee. Das Turnier wird während der Saison in unregelmäßigen Abständen mehrfach angeboten. Eine Anmeldung ist auch über die Internetseite des Vereins (Sport - Wettspielkalender) möglich: "http://www.golfclub-velbert.de".