Heiligenhaus: Campus Heiligenhaus kann mit Studiengang punkten

Heiligenhaus

Der Fachbereich Elektrotechnik und Informatik am Campus Heiligenhaus der Hochschule Bochum ist spitze. Das bestätigt das CHE-Ranking im ZEIT Studienführer 2018/19, das gerade erschienen ist. Dort wurde der Studiengang für die Kategorie "Unterstützungsmaßnahmen für Studierende in der Studieneingangsphase" in der Spitzengruppe gerankt. Ganz vorn im Ranking ist auch der Bachelorstudiengang "Geoinformatik - Kooperative Ingenieurausbildung" beim Arbeitsmarkt- und Berufsbezug. Hier erreichte der Studiengang bei den Themen "Praktika", "praxisorientierte Lehrveranstaltungen", Angebote mit "externen Praktikern" und "Abschlussarbeiten im Austausch mit der Praxis" die maximale Punktzahl.