Kreis Mettmann: Schweinelauf stellt neuen Teilnehmerrekord auf

Kreis Mettmann Mehr als 700 Läufer und Walker kamen auf den Erbacher Berg. Auch Kinder rannten erstmals im Stadion mit.

"Guck mal, was ich habe", spricht sie eine neben ihr stehende Frau an und zeigt auf die um ihren Bauch gebundene Laufnummer. "Das ist eine Nummer, weil ich" - Ella macht es spannend - "auch gleich laufen darf, ich bin ja auch schon fast vier." Viele hundert Menschen sind zur Sportanlage Erbacher Berg gekommen, über 700 von ihnen wollen sich in diesem Jahr an einer der drei Disziplinen beteiligen: 5,3 beziehungsweise 12,4 Kilometer laufen oder 12,4 Kilometer walken. Auch Kinder ab etwa vier Jahren dürfen erstmalig teilnehmen und eine oder zwei Runden um den Platz rennen, ganz ohne Wertung. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind für die Läufer optimal, für die Besucher so angenehm, dass sie nur im T-Shirt an einem der Bierbänke, Kuchen, Bratwurst, Bier oder Frikadelle genießen oder auf den Tribünen auf die ersten Zieleinläufer warten.