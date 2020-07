Heiligenhaus : Schloss-Spezialisten sortieren ihre Geschäftsmodelle neu

Steinbach & Vollmann an der Parkstraße spezialisiert sich weiter auf Hochsicherheitstechnik, gibt dafür die Safe-Sparte auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Velberter Carl Wittkopp GmbH übernimmt den Geschäftsbereich „Safe“ von der Heiligenhauser Firma Steinbach & Vollmann. Beide Häuser sind Traditionsunternehmen der Sicherheitstechnik.

(RP/köh) So beurteilen beide Häuser die Perspektive: „Die Fertigungskapazitäten und die Arbeitsplätze bleiben durch die Kooperation der beiden Unternehmen der Schlüsselregion erhalten.“

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens wird sich STUV verstärkt auf die Geschäftsfelder Kühl- und Heißgeräteindustrie, Hochsicherheit für den Strafvollzug und Verschlusslösungen für den Stahl- und Blechbau konzentrieren und sich somit aus dem Geschäftsbereich Safe zurückziehen. Das Untermehmen lieferte in der vergangenheit unter anderem die Schließanlagen für die Ratinger Justizvollzugsanstalt an der Oberhausener Straße.

Die Carl Wittkopp GmbH gehört im Bereich Safeschlösser zu den führenden Anbietern und investiert stark in den Ausbau der Fertigung und des Vertriebs, unter anderem durch die Errichtung eines neuen größeren Entwicklungs- und Fertigungsstandortes in Velbert, Am Lindenkamp 57.